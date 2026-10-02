Появились кадры с места гибели оперативника в Наро-Фоминском округе Подмосковья Следком опубликовал кадры с места убийства полицейского в Московской области

Москва2 окт Вести.Следственный комитет России на платформе MAX показал кадры с места гибели сотрудника полиции. Трагедия произошла в ходе операции по задержанию организаторов нарколаборатории в деревне Паново Московской области.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном хранении оружия следователи осмотрели место ЧП, изъяли значимые для расследования предметы и назначили необходимые экспертизы.

Установление всех обстоятельств продолжается. говорится в публикации

1 октября в деревне Паново Наро-Фоминского округа полицейские пришли к частному дому по оперативной информации о группе, причастной к сбыту наркотиков. Когда они постучали и представились, мужчина открыл дверь и выстрелил - смертельное ранение получил оперуполномоченный ОНК капитан полиции Павел Шевяков. Ответным огнем нападавшего нейтрализовали. По данному факту возбуждено уголовное дело.