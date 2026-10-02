Москва2 октВести.Следственный комитет России на платформе MAX показал кадры с места гибели сотрудника полиции. Трагедия произошла в ходе операции по задержанию организаторов нарколаборатории в деревне Паново Московской области.
По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном хранении оружия следователи осмотрели место ЧП, изъяли значимые для расследования предметы и назначили необходимые экспертизы.
Установление всех обстоятельств продолжается.говорится в публикации
1 октября в деревне Паново Наро-Фоминского округа полицейские пришли к частному дому по оперативной информации о группе, причастной к сбыту наркотиков. Когда они постучали и представились, мужчина открыл дверь и выстрелил - смертельное ранение получил оперуполномоченный ОНК капитан полиции Павел Шевяков. Ответным огнем нападавшего нейтрализовали. По данному факту возбуждено уголовное дело.