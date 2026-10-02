Москва2 октВести.Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного хранения оружия в Московской области будет представлен в Центральный аппарат Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее поручение руководителю подмосковного главка СК дал глава Следкома Александр Бастрыкин.
Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомстваговорится в заявлении ведомства в MAX
Ранее сообщалось, что в минувший четверг, 1 октября, сотрудники полиции проверяли оперативную информацию о группе, причастной к сбыту наркотиков. Правоохранители постучали в дверь дома в деревне Паново Наро-Фоминского округа.
Полицейские представились и открывший им мужчина открыл огонь, убив оперуполномоченного ОНК капитана полиции Павла Шевякова. Стрелявшего нейтрализовали ответным огнем.