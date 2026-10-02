В ЦА Следкома представят доклад о ходе расследования убийства полицейского Бастрыкину доложат о расследовании убийства полицейского в Подмосковье

Москва2 окт Вести.Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного хранения оружия в Московской области будет представлен в Центральный аппарат Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее поручение руководителю подмосковного главка СК дал глава Следкома Александр Бастрыкин.

Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства говорится в заявлении ведомства в MAX

Ранее сообщалось, что в минувший четверг, 1 октября, сотрудники полиции проверяли оперативную информацию о группе, причастной к сбыту наркотиков. Правоохранители постучали в дверь дома в деревне Паново Наро-Фоминского округа.

Полицейские представились и открывший им мужчина открыл огонь, убив оперуполномоченного ОНК капитана полиции Павла Шевякова. Стрелявшего нейтрализовали ответным огнем.