Глава СК взял на контроль дело о нападении на конвоиров в Кабардино-Балкарии

Бастрыкин запросил доклад о нападении заключенного на конвоиров в КБР Глава СК взял на контроль дело о нападении на конвоиров в Кабардино-Балкарии

Москва3 окт Вести.Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение главе СУ СК по Кабардино-Балкарии Устову отчитаться о том, как идет расследование и что уже установлено по делу о нападении заключенного на конвоиров.. Об этом сообщил СК России на платформе MAX.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Устову В. Х. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

Ранее сообщалось, что 2 октября при этапировании заключенный напал на конвоиров, забрал оружие и открыл стрельбу. Один сотрудник ФСИН погиб на месте, еще трое получили ранения. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, у двоих - средней тяжести.

Правоохранители ликвидировали нападавшего ответным огнем. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.