Проверка проводится после ЧП с нападением на сотрудника конвоя в поезде в КБР

ФСИН начала проверку после нападения на конвоира в поезде в КБР Проверка проводится после ЧП с нападением на сотрудника конвоя в поезде в КБР

Москва2 окт Вести.По факту нападения осужденного на сотрудника конвоя в поезде в Кабардино-Балкарии, которое привело к гибели конвоира, проводится проверка, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка следует из сообщения в ведомственном канале в мессенджере Max

Согласно официальной информации, заключенный завладел табельным оружием сотрудника конвойной службы и совершил на него нападение.

При конвоировании поездом в районе станции Муртазово один из осужденных при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя говорится в сообщении

Обстановка после инцидента находится под контролем, никто из гражданских лиц не пострадал, добавили в федеральной службе.

Ранее представитель ФСИН опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы имевшем место бунте заключенных в вагоне поезда для конвоируемых под Владикавказом.