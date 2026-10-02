Москва2 октВести.По факту нападения осужденного на сотрудника конвоя в поезде в Кабардино-Балкарии, которое привело к гибели конвоира, проводится проверка, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время по факту происшествия проводится проверкаследует из сообщения в ведомственном канале в мессенджере Max
Согласно официальной информации, заключенный завладел табельным оружием сотрудника конвойной службы и совершил на него нападение.
При конвоировании поездом в районе станции Муртазово один из осужденных при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвояговорится в сообщении
Обстановка после инцидента находится под контролем, никто из гражданских лиц не пострадал, добавили в федеральной службе.
Ранее представитель ФСИН опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы имевшем место бунте заключенных в вагоне поезда для конвоируемых под Владикавказом.