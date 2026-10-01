СК: уголовное дело по факту нападения заключенного на конвоиров возбуждено в КБР

СК: в КБР возбуждено уголовное дело по факту нападения заключенного на конвоиров СК: уголовное дело по факту нападения заключенного на конвоиров возбуждено в КБР

Москва3 окт Вести.В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело после нападения заключенного на конвоиров. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

По версии следствия, 2 октября в ходе этапирования в поезде Владикавказ - Адлер один из заключенных напал на сотрудников ФСИН России и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел множество выстрелов в сотрудников. В результате нападения один из них погиб на месте, трое получили ранения различной степени тяжести говорится в канале ведомства на платформе MAX и отмечается, что нападавший ликвидирован ответным огнем сотрудников правоохранительных органов

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ - о хищении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ), дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что по факту нападения осужденного на сотрудника конвоя проводится проверка.