ТАСС: в поезде под Владикавказом не было бунта заключенных

ТАСС: ФСИН опровергла данные о бунте заключенных в вагоне под Владикавказом ТАСС: в поезде под Владикавказом не было бунта заключенных

Москва2 окт Вести.Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опроверг утверждения о якобы имевшем место бунте заключенных в вагоне поезда для конвоируемых под Владикавказом.

По словам собеседника ТАСС в федеральной службе, появившаяся в ряде СМИ информация не соответствует действительности.

Бунта не было. Один из конвоируемых в вагоне поезда напал на сотрудника и убил его сообщил собеседник агентства

Он добавил, что еще трое сотрудников ФСИН получили ранения.

Напавший осужденный ликвидирован заявил источник

Официальных комментариев со стороны ведомства пока не поступало.