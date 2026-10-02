Москва2 октВести.Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опроверг утверждения о якобы имевшем место бунте заключенных в вагоне поезда для конвоируемых под Владикавказом.
По словам собеседника ТАСС в федеральной службе, появившаяся в ряде СМИ информация не соответствует действительности.
Бунта не было. Один из конвоируемых в вагоне поезда напал на сотрудника и убил егосообщил собеседник агентства
Он добавил, что еще трое сотрудников ФСИН получили ранения.
Напавший осужденный ликвидированзаявил источник
Официальных комментариев со стороны ведомства пока не поступало.