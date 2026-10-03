ФСИН: семье погибшего и пострадавшим при нападении будет оказана помощь

ФСИН окажет помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении ФСИН: семье погибшего и пострадавшим при нападении будет оказана помощь

Москва3 окт Вести.Семье погибшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и пострадавшим при нападении осужденного во время конвоирования будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

ФСИН России окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении осужденного во время конвоирования в районе станции Муртазово говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее сообщалось, что 2 октября в ходе этапирования в поезде Владикавказ - Адлер один из заключенных напал на сотрудников ФСИН и завладел огнестрельным оружием, после чего открыл огонь по конвоирам. В результате один из них погиб на месте, трое получили ранения. Нападавший ликвидирован. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.