Посольство РФ в Узбекистане выразило соболезнования из-за трагедии в Нижнекамске Посольство РФ выразило соболезнования после атаки БПЛА в Нижнекамске

Москва11 авг Вести.Российское посольство в Узбекистане выразило соболезнования в связи с гибелью граждан страны после атаки беспилотника в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в Telegram-канале.

Посольство также пожелало пострадавшим от атаки скорейшего выздоровления. Там указали, что удары киевского режима по местам, где живут и работают граждане дружественных государств, нацелены на разжигание вражды и подрыв братских отношений между народами.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта, совершенного киевским неонацистским режимом на гражданских объектах в Нижнекамске говорится в сообщении

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился направить в РФ спецгруппу в связи с гибелью восьми выходцев из республики после удара БПЛА ВСУ в Нижнекамске.