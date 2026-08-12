Москва12 авгВести.Специальный рейс, на котором находилось тело погибшего в Нижнекамске гражданина Таджикистана, прибыл в страну из России. Об этом информирует ТАСС.
Ранее на родину также были доставлены тела восьми граждан Узбекистана.
Тела всех погибших иностранных граждан были доставлены на родину специальными рейсаминаписано в публикации
Иностранные граждане погибли во время удара беспилотников Украины по хостелу в Нижнекамске. В общей сложности в результате атаки погибшими признаны 13 человек.