В Таджикистан доставлено тело погибшего в атаке на Нижнекамск гражданина страны

Тело погибшего в Нижнекамске гражданина Таджикистана доставили на родину В Таджикистан доставлено тело погибшего в атаке на Нижнекамск гражданина страны

Москва12 авг Вести.Специальный рейс, на котором находилось тело погибшего в Нижнекамске гражданина Таджикистана, прибыл в страну из России. Об этом информирует ТАСС.

Ранее на родину также были доставлены тела восьми граждан Узбекистана.

Тела всех погибших иностранных граждан были доставлены на родину специальными рейсами написано в публикации

Иностранные граждане погибли во время удара беспилотников Украины по хостелу в Нижнекамске. В общей сложности в результате атаки погибшими признаны 13 человек.