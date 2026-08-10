Россия обратится в международные инстанции из-за атаки ВСУ на Нижнекамск Лантратова потребует от международных инстанций оценить атаку ВСУ на Нижнекамск

Москва10 авг Вести.Аппарат российского омбудсмена намерен направить запрос в международные инстанции с требованием дать оценку атаке Вооруженных сил Украины на Нижнекамск в Татарстане. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Лантратова подчеркнула, что ее аппарат зафиксирует факт атаки.

И мы направим запросы в международные инстанции с требованием дать оценку действиям ВСУ добавила она

Утром 10 августа киевский режим нанес массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности в Нижнекамске. В результате агрессии погибли 13 человек, еще 75 пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. 10 августа объявлен в Татарстане днем траура.