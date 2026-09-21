Погибший при атаке ВСУ помощник машиниста Иван Шведов получил награду посмертно Путин наградил погибшего в Джанкое железнодорожника орденом Мужества

Москва21 сен Вести.Помощник машиниста тепловоза Иван Шведов, погибший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Джанкое, посмертно удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шведов был сотрудником Джанкойского локомотивного депо Крымской железной дороги. В документе отмечается, что государственную награду ему присвоили за проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга мужество, отвагу и храбрость.

За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича сказано в указе

ВСУ продолжают предпринимать террористические попытки атаковать российские регионы. Для ударов используются, в частности, беспилотные летательные аппараты, а последствия атак затрагивают объекты гражданской инфраструктуры и жителей.