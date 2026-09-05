В Севастополе простились со спасателями, погибшими при взрыве БПЛА

В Севастополе проводили в последний путь четверых пиротехников МЧС В Севастополе простились со спасателями, погибшими при взрыве БПЛА

Москва5 сен Вести.В Севастополе проводили в последний путь четырех пиротехников МЧС, погибших 13 августа при детонации украинского беспилотника Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Спасатели обследовали территорию после атаки Вооруженных сил Украины, когда произошел взрыв. Погибли Антон Чудаков, Александр Панчук, Артем Дуплин и Роман Пилипчук.

Севастополь проводил в последний путь наших героев - пиротехников МЧС России: Антона Чудакова, Александра Панчука, Артема Дуплина и Романа Пилипчука… Они отдали свою жизнь за наше спокойствие. Их смерть - наша общая потеря написал Михаил Развожаев

Погибшие сотрудники МЧС были опытными специалистами, на счету которых тысячи обезвреженных снарядов. Пиротехники работали в Севастополе, Донбассе и Курской области, участвовали в разминировании боеприпасов времен войны и современных взрывных устройств.

Погибшие посмертно награждены Орденами Мужества.

Губернатор выразил соболезнования семьям и коллегам, отметив, что Севастополь всегда будет помнить тех, кто ценой своей жизни защищал покой города.