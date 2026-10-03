ТАСС: один из троих раненных сотрудников ФСИН находится в тяжелом состоянии

Сотрудник ФСИН, раненый при нападении, находится в тяжелом состоянии ТАСС: один из троих раненных сотрудников ФСИН находится в тяжелом состоянии

Москва3 окт Вести.Один из троих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), раненый при нападении заключенного, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Состояние одного из пострадавших сотрудников ФСИН оценивается как тяжелое, двух других - средней тяжести уточнил собеседник агентства

Как сообщалось ранее, 2 октября во время этапирования в поезде Владикавказ - Адлер заключенный напал на конвоиров и завладел оружием, после чего открыл огонь. В результате один сотрудник ФСИН погиб на месте, трое получили ранения. Нападавший был ликвидирован. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ФСИН России планирует оказать необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим.