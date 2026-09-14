В ДНР один человек погиб и четверо ранены в результате атак ВСУ

ВСУ атаковали локомотивное депо в Донецке, три человека ранены В ДНР один человек погиб и четверо ранены в результате атак ВСУ

Москва14 сен Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и четверых раненых жителях республики.

Один человек погиб, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП написал он в мессенджере MAX

По информации главы ДНР, в поселке Степное Волновахского округа при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 1974 года рождения. Пушилин выразил родным и близким погибшего искренние соболезнования.

Он сообщил также об атаке на территорию локомотивного депо в Ленинском районе Донецка. Пострадали двое мужчин и женщина. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии.

Еще один мужчина пострадал в поселке городского типа Старомихайловка городского округа Донецк, подорвавшись на взрывоопасном предмете (ВОП).

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава ДНР.