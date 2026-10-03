Видеокадры с места нападения заключенного на конвоиров опубликовал СК СК показал видеокадры с места нападения заключенного на конвоиров

Москва3 окт Вести.Следственный комитет (СК) России опубликовал в своем канале на платформе MAX видео с места нападения заключенного на конвоиров в поезде Владикавказ – Адлер в Кабардино-Балкарии. На кадрах сотрудники ведомства проводят осмотр вагона, в котором произошло ЧП.

Как сообщалось ранее, 2 октября во время этапирования заключенный напал на конвоиров и завладел оружием, после чего открыл огонь. В результате стрельбы один сотрудник ФСИН погиб на месте, трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, у двоих - средней тяжести.

Нападавший был ликвидирован ответным огнем сотрудников правоохранительных органов. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.