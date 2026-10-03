В больницы КБР после нападения заключенного на конвоиров попали четверо раненых

Четверо раненых попали в больницы КБР после нападения осужденного на конвоиров В больницы КБР после нападения заключенного на конвоиров попали четверо раненых

Москва3 окт Вести.Четыре человека попали в больницы Кабардино-Балкарской республики после нападения заключенного на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ – Адлер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

В результате происшествия в поезде Владикавказ - Адлер в медицинские организации Кабардино Балкарской Республики поступили четверо пострадавших. Медики оперативно оказали пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе провели оперативные вмешательства говорится в сообщении

Уточняется, что ничто не угрожает жизни раненых. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, другие двое – в состоянии средней степени тяжести.