Напавший на сотрудников ФСИН в КБР заключенный был экстрадирован из Грузии

Осужденный, напавший на сотрудников ФСИН в поезде, был экстрадирован из Грузии Напавший на сотрудников ФСИН в КБР заключенный был экстрадирован из Грузии

Москва3 окт Вести.Заключенный, напавший на конвоиров при этапировании в поезде Владикавказ – Адлер на территории Кабардино-Балкарии, ранее был экстрадирован из Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ликвидированный при нападении на сотрудников ФСИН – Дмитрий Пушкарев, которого ранее экстрадировали из Грузии для привлечения к уголовной ответственности по наркостатьям и ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) цитирует собеседника агентство

Инцидент произошел в пятницу, 2 октября. Один из заключенных напал на сотрудников ФСИН и завладел огнестрельным оружием, затем открыл огонь по конвоирам. Один из них погиб, еще несколько оказались ранены.

Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако позже появилась информация, что в больницы Кабардино-Балкарии после происшествия попали четыре человека.