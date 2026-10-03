Предотвративших побег осужденного из спецвагона в КБР представят к госнаградам Сотрудников ФСИН представят к госнаградам за предотвращение побега осужденного

Москва3 окт Вести.Сотрудников УФСИН России по Ставропольскому краю представят к наградам за предотвращение побега осужденного во время этапирования в поезде Владикавказ – Адлер. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний.

Сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю, проявившие мужество при выполнении служебных обязанностей в ходе чрезвычайного происшествия на станции Муртазово, предотвратившие побег из-под стражи, локализовав ситуацию в спецвагоне, будут представлены к государственным наградам Российской Федерации говорится в сообщении

Уточняется, что мужчина, погибший при нападении заключенного, будет награжден посмертно.

Трагедия произошла в пятницу, 2 октября. При этапировании в поезде Владикавказ - Адлер один из заключенных напал на сотрудников ФСИН и завладел огнестрельным оружием. Он открыл огонь по конвоирам, и один из них погиб, другие трое оказались ранены.

Нападавшего ликвидировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.