Москва3 окт Вести.Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, оскорбительно высказавшемуся о России, следует купить себе глобус, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Таким образом он ответил на слова Ван дер Беллена, назвавшего Россию в ходе выступления во дворце Хофбург "карликом, который ведет себя как гигант"​​​.

Хорошо бы купить австрийскому президенту глобус – пусть изучает. Времени у него много: реальной политикой в Австрии занимается канцлер, а президент – что-то вроде архитектурного излишества сказал Константинов

Он также подчеркнул, что Ван дер Беллен позорит Австрию своей исторической и географической безграмотностью.

Ранее в Общественной палате РФ напомнили президенту Австрии, что его отец родился в Пскове, а советские войска освободили Вену от нацистских захватчиков.