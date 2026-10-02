Посол РФ: граждане Австрии против сближения с НАТО

Посол Грозов: австрийцы в большинстве выступают против сближения с НАТО Посол РФ: граждане Австрии против сближения с НАТО

Москва2 окт Вести.Граждане Австрии в большинстве выступают против привязки страны к Североатлантическому альянсу (НАТО), тогда как власти пытаются это сделать.

Об этом заявил посол России в Вене Андрей Грозов в интервью слависту Талите Орешкович на YouTube-канале Marsonia News​​​, отметив, что позиция большинства австрийцев является главной сдерживающей причиной невступления Австрии в состав альянса.

Хотя вопрос о вступлении в НАТО здесь, в Австрии, открыто не обсуждается, правительство при каждой представившейся возможности пытается привязать страну к альянсу отметил Грозов

Российский дипломат надеется, что именно мнение простых австрийских граждан станет барьером на пути вступления в НАТО, поскольку они ценят нейтральный статус своего государства.

Судя по опросам, от 75 до 80% граждан выступают за его сохранение (нейтрального статуса - прим. ред.) считает посол РФ

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отмечал, что слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена в адрес России звучат странно и показывают его некомпетентность и атрофию дипломатических навыков.

До этого Ван дер Беллен заявил, что Россия является "карликом, который ведет себя как гигант".