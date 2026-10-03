Посол Грозов: Австрия утратила для РФ статус площадки для переговоров

Посол РФ заявил, что Вена потеряла статус авторитетной площадки для переговоров Посол Грозов: Австрия утратила для РФ статус площадки для переговоров

Москва3 окт Вести.Вена при нынешнем руководстве потеряла для России статус авторитетной переговорной площадки.

Об этом сообщил посол России в Австрии Андрей Грозов.

По его словам, австрийские власти дискредитировали себя в качестве честных посредников.

При нынешнем руководстве Вена утратила для нас статус авторитетного места проведения переговоров. сказал Грозов в интервью слависту Талите Орешкович на YouTube-канале Marsonia News

Посол отметил, что власти Австрии "в ритуальном порядке" продолжают предлагать свою столицу для встреч. Грозов добавил, что Москва в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров и остается открыта к предложениям.

Ранее стало известно, что австрийские власти задерживают выдачу въездных виз для более чем четверти сотрудников постоянного представительства России при международных организациях в Вене. По словам постпреда РФ Михаила Ульянова, политика Вены на визовом направлении нацелена на максимальное затруднение работы российской дипмиссии.