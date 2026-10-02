В Госдуме назвали слова президента Австрии о России странными и некомпетентными Депутат ГД Шеремет: оскорбления России от президента Австрии звучат странно

Москва2 окт Вести.Слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена в адрес России звучат странно и показывают его некомпетентность и атрофию дипломатических навыков, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Ранее Ван дер Беллен заявил, что Россия является "карликом, который ведет себя как гигант".

Странное заявление австрийского президента олицетворяет кризис западной элиты, разрыв связи с обществом и утрату исторической памяти сказал Шеремет РИА Новости

Он добавил, что Ван дер Беллен беззастенчиво продемонстрировал "свою некомпетентность и атрофию классических дипломатических навыков".

По его словам, без партнерства с Россией европейцы обречены на прозябание.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов посоветовал австрийскому президенту объективно оценить размеры собственной страны.