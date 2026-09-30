Ульянов предложил президенту Австрии взглянуть на карту своей страны Ульянов прокомментировал слова президента Австрии о России

Москва30 сен Вести.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на высказывание президента Австрии Александра Ван дер Беллена о российской государственности. Дипломат посоветовал австрийскому лидеру объективно оценить размеры собственной страны.

Ранее Ван дер Беллен, выступая во дворце Хофбург, назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". Это заявление вызвало критику в социальных сетях: комментаторы указывали на оторванность политика от реальности и прикрепляли к сообщениям географические карты.

Ульянов отреагировал на слова президента в социальной сети X. Он также подчеркнул, что публичным деятелям следует тщательнее подбирать слова во время официальных выступлений.

Президент Австрии назвал Россию „карликом, который ведет себя как гигант“. Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну? написал дипломат

На прошлой неделе Ульянов критиковал австрийские власти за затягивание выдачи виз российским дипломатам. В ответ на искусственные задержки Москва заблокировала проведение крупного космического форума на территории Австрии. Ранее МИД России исключил возможность нормализации двусторонних отношений из-за ангажированной позиции Вены.

Также Ульянов отметил, что глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым продемонстрировал, что Германия и Европейский Союз значительным образом не влияют на переговоры по украинскому конфликту.