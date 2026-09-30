Делегацию Германии смутил портрет Путина перед переговорами в ООН Захарова: немецкую делегацию в ООН смутил портрет Путина в переговорной комнате

Москва30 сен Вести.Немецкую делегацию в ООН смутил портрет президента РФ Владимира Путина в российского переговорной комнате перед встречей министров иностранных дел двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik.

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль встретились на полях Генассамблеи ООН.

Как отметила Захарова, перед встречей в российскую переговорную комнату зашли представители немецкой делегации и увидели на стене портрет Путина.

Они начали смотреть на стену и спрашивать: "А этот портрет останется, когда будет Вадефуль?" Честно говоря, хотелось сказать, что этот портрет останется и когда будет Вадефуль, и когда Вадефуля не будет. У нас традиция – флаг, портрет президента. Вы идете к нам, и вы должны уважать наши традиции. Тем более они никаким образом вас не унижают, не оскорбляют сказала официальный представитель МИД РФ

По ее словам, немецкие переговорщики задали вопрос, что будет висеть на стене за спиной Вадефуля в ходе переговоров.

Мы сказали, что ничего. И их это тоже озадачило добавила Захарова

Встреча Лаврова с главой МИД Германии 26 сентября длилась 22 минуты.