Раскрыты детали трагедии в аэропорту Шереметьево, где женщина родила в туалете В аэропорту Шереметьево женщина родила в туалете, задушила младенца и умерла

Москва3 окт Вести.Стали известны подробности ЧП в аэропорту Шереметьево, где женщина родила в туалете и погибла. Об этом сообщает РЕН ТВ на платформе MAX.

30-летняя Наталья Б. прилетела из Антальи. Прямо в столичном аэропорту у нее начались схватки, и она ушла в туалет, где появился на свет ребенок. После родов женщина сидела на полу в кабинке и упиралась ногами в дверь. Очевидцы спрашивали, нужна ли ей помощь, но она отказывалась.

Как сообщает РЕН ТВ, она засунула в рот младенцу туалетную бумагу, а позднее выкинула тело в мусорное ведро. Затем Наталье вызвали скорую. Женщину доставили в больницу с сильным маточным кровотечением, однако спасти ее не смогли - она умерла.

Женщина задушила новорожденного ребенка в аэропорту Шереметьево… По предварительной информации, она перекрыла младенцу дыхание туалетной бумагой. Вскоре после этого скончалась и сама мать говорится в публикации

Наталья Б. жила с 11-летней дочерью и 38-летним Дмитрием П. О беременности женщины ее сожитель не знал. Перед вылетом из Турции мужчина обратил внимание, что живот у женщины округлился, но на прямой вопрос она ответила, что его "скоро ждет сюрприз".

Ранее сообщалось, что 2 октября в уборной зоны прилета аэропорта обнаружили тела новорожденного мальчика и его 30-летней матери. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.