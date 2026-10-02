Мужчина, застреливший полицейского в Наро-Фоминске, ранее не был судим

Застреливший полицейского в Наро-Фоминске мужчина оказался уроженцем Урала Мужчина, застреливший полицейского в Наро-Фоминске, ранее не был судим

Москва2 окт Вести.Мужчина, который в подмосковном Наро-Фоминске застрелил полицейского при выполнении служебных обязанностей и был и нейтрализован ответным огнем, являлся гражданином России, судим он не был, сообщили ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Смертельно ранивший полицейского – 31-летний гражданин РФ, зарегистрированный в Свердловской области. Судимости у него нет сказал собеседник агентства

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, сотрудник полиции Павел Шевяков погиб в ходе задержания предполагаемых организаторов нарколаборатории в Наро-Фоминске.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, 1 октября полицейские в рамках служебных обязанностей пытались задержать местного жителя в частном доме в деревне Паново Наро-Фоминского округа – его подозревали в торговле наркотиками. Во время задержания мужчина выстрелил в одного из правоохранителей. Позднее он скончался от полученных ранений. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.