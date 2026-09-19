Главе СК доложат о результатах расследования гибели мужчины на Алтае в 2022 году

Бастрыкин поручил доложить о гибели мужчины на Алтае в 2022 году Главе СК доложат о результатах расследования гибели мужчины на Алтае в 2022 году

Москва19 сен Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования по делу о гибели мужчины на Алтае. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Уточняется, что речь идет о трагедии, произошедшей в 2022 году в Республике Алтай.

В правовой программе на одном из федеральных каналов снимали сюжет, в котором обсуждали обстоятельства смерти мужчины. Его родственники не согласились с выводами о некриминальном характере гибели.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Алтай Мальцеву К. Б. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета говорится в сообщении СК

Отмечается, что в рамках расследования специалисты уже провели пять судебно-медицинских экспертиз, и их выводы подтверждают версию о некриминальном характере произошедшего.