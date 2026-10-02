Полицейский погиб в Подмосковье при задержании наркоторговцев

В деревне Паново при задержании предполагаемых наркоторговцев погиб полицейский Полицейский погиб в Подмосковье при задержании наркоторговцев

Москва2 окт Вести.В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб капитан полиции Павел Шевяков. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

В УМВД поступила информация о группе лиц, занимающихся незаконным распространением наркотиков на территории округа. В рамках оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили адрес их местонахождения в деревне Паново.

Прибыв по адресу, правоохранители подошли к входной двери частного дома, постучали и назвали себя. Мужчина приоткрыл дверь и тут же открыл огонь по стражам порядка - Павел Шевяков получил смертельное ранение. Ответным выстрелом нападавшего нейтрализовали.

Капитану полиции было 35 лет, на службу в полицию Московской области он пришел в апреле 2015 года.

Руководство и сотрудники главка приносят соболезнования родным и близким Павла Шевякова.

Руководство и личный состав ГУ МВД РФ по Московской области выражают искренние соболезнования семье и близким оперуполномоченного ОНК УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу капитана полиции Шевякова Павла Геннадьевича, который получил смертельные ранения при несении службы говорится в публикации

Семье окажут всю необходимую помощь.