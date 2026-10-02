Депутат ЗАКС Петербурга Шишкина о пожаре в доме Миллера: очень горько видеть

Пожар в доме Миллера назвали настоящей трагедией для всех петербуржцев Депутат ЗАКС Петербурга Шишкина о пожаре в доме Миллера: очень горько видеть

Москва2 окт Вести.Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади – настоящая трагедия для всех петербуржцев и всех, кто искренне любит наш город, призналась в комментарии ИС "Вести" депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по культуре, образованию и науке Марина Шишкина.

Она отметила, что у этого дома очень теплая семейная история: в конце XIX века его купил купец Карл Миллер и с любовью перестроил вместе со своим родным братом-архитектором.

Они создавали этот дом, вкладывая в него душу. Очень горько видеть, как такую красоту безжалостно пожирает огонь сказала Марина Шишкина

Она выразила огромную благодарность спасателям и пожарным, которые самоотверженно боролись с огнем в самом сердце города, защищая соседние здания и предотвращая еще более тяжелые последствия.

Сейчас самое главное – не опускать руки, грамотно оценить ущерб и сделать все, чтобы бережно восстановить этот замечательный дом считает депутат ЗАКС Петербурга

Марина Шишкина полагает, что город сделает все возможное для сохранения и последующего восстановления этого ценного памятника.

Вечером 1 октября огонь охватил историческое здание особняка Миллера в самом центре Петербурга.

По предварительным данным, причиной пожара стало выполнение сварочных работ с нарушением требований безопасности при реконструкции этого объекта культурного наследия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при выполнении строительных или иных работ.