Москва2 октВести.Продолжается проливка конструкций на месте пожара в особняке Миллера в центре Петербурга – у Исаакиевского собора.
Крыша объекта культурного наследия обрушилась, а через окна верхних этажей видно небо, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что по факту пожара, который возник вечером 1 октября, региональный главк СК возбудил уголовное дело.
По предварительным данным, возгорание в находящемся на реконструкции историческом здании возникло при выполнении сварочных работ с нарушением требований безопасности.
Крыша объекта культурного наследия обрушилась, через окна верхних этажей видно небоговорится в сообщении
По словам корреспондента агентства, прохожие ненадолго останавливаются, чтобы посмотреть на то, что стало со знаменитым зданием.
Отмечается также, что в связи с происшествием перекрыта улица Якубовича, временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №5 и №22.