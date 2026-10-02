ТАСС: в особняке Миллера после пожара обрушилась крыша

Пожар в особняке Миллера в Петербурге: крыша обрушилась, через окно видно небо ТАСС: в особняке Миллера после пожара обрушилась крыша

Москва2 окт Вести.Продолжается проливка конструкций на месте пожара в особняке Миллера в центре Петербурга – у Исаакиевского собора.

Крыша объекта культурного наследия обрушилась, а через окна верхних этажей видно небо, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по факту пожара, который возник вечером 1 октября, региональный главк СК возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, возгорание в находящемся на реконструкции историческом здании возникло при выполнении сварочных работ с нарушением требований безопасности.

Крыша объекта культурного наследия обрушилась, через окна верхних этажей видно небо говорится в сообщении

По словам корреспондента агентства, прохожие ненадолго останавливаются, чтобы посмотреть на то, что стало со знаменитым зданием.

Отмечается также, что в связи с происшествием перекрыта улица Якубовича, временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №5 и №22.