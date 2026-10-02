В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в особняке Миллера

После пожара в особняке Миллера в Петербурге возбуждено уголовное дело В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в особняке Миллера

Москва2 окт Вести.После пожара на объекте культурного наследия в центре Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК в MAX.

Предварительным следствием установлено, что возгорание в особняке и доходном доме Миллера произошло вечером 1 октября в ходе реконструкции объекта культурного наследия при выполнении сварочных работ с нарушением требований безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) говорится в публикации

В ведомстве отметили, что пострадавших нет, пожар потушен.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также подлежащих привлечению к уголовной ответственности лиц.