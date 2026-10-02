Что известно к этому часу о пожаре в особняке Миллера в Санкт-Петербурге

Пожар в петербургском особняке Миллера: что известно к этому часу Что известно к этому часу о пожаре в особняке Миллера в Санкт-Петербурге

Москва2 окт Вести.Вечером четверга, 1 октября, огонь охватил здание особняка Фердинанда Миллера в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Актуальные данные об инциденте – в материале ИС "Вести".

Как сообщило управление СК России по городу, причиной возгорания стала ошибка при проведении сварочных работ в рамках реконструкции объекта. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при выполнении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Никто не пострадал в результате пожара. Жителей соседнего с особняком дома эвакуировали и разместили в ближайшей школе.

Пожар тушили всю ночь, огонь успел распространиться на площадь 2 000 квадратных метров. Сейчас возгорание полностью ликвидировано. Глава Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин сообщил, что специалисты продолжают проливать пострадавшие конструкции особняка и соседнего здания, чтобы не произошло повторного возгорания.

Не обошлось без печальных последствий – крыша объекта культурного наследия обрушилась.

Здание особняка Фердинанда Миллера, построенное в 1872 году, в последнее время не эксплуатировалось. Оно находилось на реставрации – объект планировали перестроить под элитное жилье. На эти цели был одобрен кредит с лимитом 768 миллионов рублей. Теперь же на восстановление поврежденного объекта уйдет минимум 1,5 млрд рублей.

Завершить реставрацию планировалось в 2027 году. В здании сохранились лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Что из этого осталось после пожара, а что было уничтожено – пока неизвестно.