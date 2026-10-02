Пожар в особняке Миллера в Петербурге начался из-за ошибки при сварочных работах

Причиной пожара в особняке Миллера стала ошибка во время сварочных работ Пожар в особняке Миллера в Петербурге начался из-за ошибки при сварочных работах

Москва2 окт Вести.Причиной пожара в петербургском особняке Миллера стала ошибка при проведении сварочных работ в рамках реконструкции объекта. Об этом управление СК России по городу сообщает в MAX.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Установлено, что при выполнении сварочных работ по реконструкции объекта культурного наследия — "Особняка и доходного дома К. Л. Миллера" — с нарушением требований безопасности вечером 01.10.2026 произошло возгорание говорится в сообщении СК

Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.