Для исключения повторного пожара ведется проливка горящего здания в Петербурге

Пожарные ведут проливку горящего особняка Миллера в Петербурге Для исключения повторного пожара ведется проливка горящего здания в Петербурге

Москва2 окт Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание особняка Миллера в Санкт-Петербурге, ведется проливка конструкций, чтобы возгорание не повторилось, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава администрации Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин.

Оперативными службами ликвидировано возгорание нежилого здания на Исаакиевской площади. Идет проливка конструкций для исключения рисков повторного возгорания написал чиновник

Он подчеркнул, что по факту произошедшего сотрудниками МЧС будет проведена проверка для установления причин пожара.

Ранее в МЧС города сообщили о том. что в особняке Миллера в Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение.