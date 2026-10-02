Москва2 октВести.Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание особняка Миллера в Санкт-Петербурге, ведется проливка конструкций, чтобы возгорание не повторилось, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава администрации Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин.
Оперативными службами ликвидировано возгорание нежилого здания на Исаакиевской площади. Идет проливка конструкций для исключения рисков повторного возгораниянаписал чиновник
Он подчеркнул, что по факту произошедшего сотрудниками МЧС будет проведена проверка для установления причин пожара.
Ранее в МЧС города сообщили о том. что в особняке Миллера в Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение.