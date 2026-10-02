В особняке Миллера в Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение МЧС: открытое горение ликвидировано в особняке Миллера в Санкт-Петербурге

Москва2 окт Вести.Открытое горение ликвидировано в особняке Миллера в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ранг пожара понижен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в мессенджере МАХ.

В 01.45 ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до номера 1Бис написали в пресс-службе

Ранее сообщалось о локализации возгорания.

Площадь возгорания в особняке Миллера, расположенном в доме 3 по Исаакиевской площади, составила 2 тысячи кв. м, в примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В ликвидации участвуют 165 человек личного состава и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 единиц техники и 125 человек личного состава. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее сообщалось, что жители дома, расположенного по соседству с особняком Миллера, эвакуированы, их при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении.