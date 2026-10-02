Сгоревший особняк Миллера в Санкт-Петербурге оказался застрахован Поврежденный пожаром Дом Миллера в Санкт-Петербурге был застрахован

Москва2 окт Вести.Пострадавший от крупного ночного пожара Дом Миллера в центре Санкт-Петербурга был застрахован. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственников здания.

Объект застрахован, в том числе предусмотрено страхование ответственности перед третьими лицами отметили в пресс-службе компании "ТАС", владеющей зданием

В компании назвали случившееся трагедией для всего города и заверили, что выполнят обязательства по восстановлению памятника. Там добавили, что на этапе подготовительных работ все демонтируемые предметы охраны вывезли, а с несъемных элементов сняли слепки - благодаря этому специалисты смогут детально воссоздать исторические детали в их первоначальном виде.

Пожар произошел вечером 1 октября. Особняк, построенный по проекту архитектора Фердинанда Миллера в конце XIX века, получил серьезные повреждения. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров в здании на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича. В 2021 году особняк и доходный дом К. Л. Миллера признали объектом культурного наследия регионального значения.