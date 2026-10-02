Жильцам Дома Миллера в Петербурге окажут материальную помощь после пожара

Жителям пострадавшего от пожара Дома Миллера в Петербурге выплатят компенсации Жильцам Дома Миллера в Петербурге окажут материальную помощь после пожара

Москва2 окт Вести.В Санкт-Петербурге жильцам Дома Миллера на Исаакиевской площади, пострадавшего от пожара, окажут всестороннюю поддержку и выплатят компенсации. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Его слова публикует администрация города на официальном сайте.

Сейчас людям предоставляют все необходимое, собирают данные, определяют суммы выплат и оформляют бумаги.

Жителям пострадавшего от пожара Дома Миллера на Исаакиевской площади будет обеспечена всесторонняя поддержка и материальная компенсация. В настоящее время люди обеспечиваются всем необходимым, осуществляется сбор информации, определение объемов оказания финансовой помощи, оформление документов подчеркнул Александр Беглов

Администрация Адмиралтейского района работает с эвакуированными - им положена экстренная социальная помощь в связи с утратой имущества, а также компенсация, размер которой зависит от масштаба ущерба. Оценка начнется после того, как устранят очаги возгорания.

Помимо этого, жильцам выдают продуктовые наборы и средства гигиены, с людьми работают психологи.

Уже открыт прием заявлений на предоставление жилья из специализированного фонда.

Вечером 1 октября в Доме Миллера произошел крупный пожар площадью 2 тысячи квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал. Жители дома №2 по улице Якубовича были эвакуированы. 12 жильцов дома №5 по Исаакиевской площади провели ночь в пункте временного размещения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Губернатор поручил восстановить здание до конца 2028 года в соответствии с документами, подготовленными городом и собственником.