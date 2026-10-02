Районный штаб развернут около горящего особняка в центре Санкт-Петербурга

Около горящего здания в центре Санкт-Петербурга развернут штаб Районный штаб развернут около горящего особняка в центре Санкт-Петербурга

Москва2 окт Вести.Для предоставления оперативной информации жителям эвакуированного дома рядом с горящим особняком Миллера в центре Санкт-Петербурга развернули штаб, сообщается в MAX-канале администрации Адмиралтейского района города.

Около дома №3 на Исаакиевской площади развернут районный штаб для координации деятельности служб и предоставления оперативной информации жителям эвакуированного дома говорится в сообщении

За дополнительной информацией жители могут обратиться в дежурную службу администрации района.

Ранее власти района сообщили, что эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении.