Москва2 октВести.Для предоставления оперативной информации жителям эвакуированного дома рядом с горящим особняком Миллера в центре Санкт-Петербурга развернули штаб, сообщается в MAX-канале администрации Адмиралтейского района города.
Около дома №3 на Исаакиевской площади развернут районный штаб для координации деятельности служб и предоставления оперативной информации жителям эвакуированного домаговорится в сообщении
За дополнительной информацией жители могут обратиться в дежурную службу администрации района.
Ранее власти района сообщили, что эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении.