Беглов: горевший Дом Миллера в Санкт-Петербурге восстановят до конца 2028 года

Пострадавший от пожара Дом Миллера в Петербурге восстановят до конца 2028 года Беглов: горевший Дом Миллера в Санкт-Петербурге восстановят до конца 2028 года

Москва2 окт Вести.Историческое здание на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, пострадавшее от пожара, восстановят до конца 2028 года. Об этом сообщила администрация города на официальном сайте.

В 2025 году специалисты составили подробный акт технического состояния объекта, а имеющиеся документы - фотофиксация, обмеры и архивные материалы - позволяют восстановить здание в первозданном виде. Разрешение на ремонтно-реставрационные работы выдано до конца 2028 года, менять сроки не планируется.

Дом Миллера - неотъемлемая часть ансамбля одной из главных площадей Северной столицы. Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть городу эту достопримечательность… Разрешение на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ на объекте выдано до конца 2028 года, и менять указанный срок ни город, ни собственник не планируют подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Пожар в здании на улице Якубовича начался вечером 1 октября. Огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров и перекинулся на соседнее здание. Возгорание ликвидировали. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах - предварительно, пожар начался при сварке с нарушениями.

Дом Миллера датируется второй половиной XVIII века, последняя перестройка произошла в 1879-1880 годах. В 2021 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения.