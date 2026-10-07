Житель Саратовской области застрелил жену во время ссоры В Саратовской области задержали мужчину, застрелившего свою жену

Москва7 окт Вести.Правоохранители задержали жителя Саратовской области, которого подозревают в убийстве своей жены во время конфликта, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, убийство произошло утром 7 октября в одном из домов в поселке Новый Ершовский. Между 43-летним мужчиной и его 41-летней женой произошла ссора, в ходе которой фигурант выстрели из ружья в область жизненно важных органов потерпевшей.

От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.