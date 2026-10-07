Москва7 октВести.Правоохранители задержали жителя Саратовской области, которого подозревают в убийстве своей жены во время конфликта, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, убийство произошло утром 7 октября в одном из домов в поселке Новый Ершовский. Между 43-летним мужчиной и его 41-летней женой произошла ссора, в ходе которой фигурант выстрели из ружья в область жизненно важных органов потерпевшей.
От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествиясказано в сообщении
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.