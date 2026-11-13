Житель Кубани с бензопилой напал на полицейских и в ответ был ранен

Житель Кубани вызвал полицейских и напал на них с бензопилой Житель Кубани с бензопилой напал на полицейских и в ответ был ранен

Москва13 ноя Вести.В городе Тимашевске Краснодарского края мужчина позвонил в полицию и сообщил, что ему угрожает неизвестный. Когда правоохранители приехали по вызову, он набросился на них с бензопилой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Когда сотрудники патрульно-постовой службы полиции направились к мужчине, чтобы уточнить подробности случившегося, тот завел бензопилу и бросился на них говорится в публикации

Требования полиции прекратить противоправные действия гражданин проигнорировал. Тогда один из полицейских, согласно ФЗ "О полиции", произвел один предупредительный выстрел вверх и еще два – в сторону нападавшего.

Злоумышленник получил ранение. Ему была оказана необходимая медпомощь и назначено амбулаторное лечение. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – по части 1 статьи 318 УК РФ.

Сотрудники полиции не пострадали, сообщила Ирина Волк.