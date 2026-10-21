Москва21 октВести.Информацию о стрельбе на улице Вишняковой проверяют сотрудники краснодарской полиции, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.
Устанавливается личность мужчины, а также предмет, из которого он, предварительно, совершал выстрелыговорится в сообщении
Ранее в интернете появилось фото мужчины с огнестрельным оружием в руках, который находился на балконе жилого дома.
Как уточняется в сообщении полиции, по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.