В Краснодаре ищут любителей ночного салюта, запущенного после сигнала тревоги

В Краснодаре ищут запустивших ночной салют после сигнала тревоги В Краснодаре ищут любителей ночного салюта, запущенного после сигнала тревоги

Москва20 ноя Вести.В Краснодаре полиция проводит проверку по факту ночного инцидента на улице имени Снесарева в микрорайоне Гидростроителей. Как сообщает ведомство в MAX, неизвестные решили устроить фейерверк, несмотря на оповещение об опасности.

Действиям возмутителей спокойствия будет дана правовая оценка, отмечается в сообщении пресс-службы Управления МВД России по Краснодару.

По предварительной информации, к инциденту могут быть причастны подростки. Если информация подтвердится, за поступки молодых людей придется ответить и их родителям, допустившим нахождение детей в общественном месте ночью говорится в мессенджере

Также правоохранителям предстоит установить и привлечь к ответственности продавцов пиротехники, продавших салюты несовершеннолетним.