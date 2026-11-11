Москва11 ноя Вести.В Краснодаре сегодня ночью звучал сигнал "Внимание всем". Как сообщила администрация города в Telegram-канале, шло отражение атаки БПЛА.

Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА говорилось в публикации

Кроме того, власти напомнили о запрете выкладывать в соцсети фото или видео с беспилотниками и местами их падения, работы систем ПВО и специальных и оперативных служб: за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В районе 6 утра появилось сообщение об отмене отражения атаки, но сохранении угрозы применения БПЛА на территории Краснодарского края.