Москва11 ноя Вести.В связи с сохранением угрозы применения БПЛА на территории Краснодара власти рекомендовали родителям оставить детей дома. Об этом говорится в обращении администрации города в Telegram-канале.

Если взрослые уже направили ребенка в школу или привели в детский сад, то педагоги встретят его и сопроводят в безопасное место, отмечается в сообщении.

Уважаемые родители! В связи с сохранением угрозы применения БПЛА на территории Краснодара рекомендуется оставить детей дома в безопасном месте, не отпускать в школу и не приводить в детский сад говорится в публикации

Городские власти также предупредили, что до отмены угрозы БПЛА занятия проводиться не будут.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Краснодаре из-за атаки беспилотников звучали сирены.