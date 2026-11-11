Москва11 нояВести.В связи с сохранением угрозы применения БПЛА на территории Краснодара власти рекомендовали родителям оставить детей дома. Об этом говорится в обращении администрации города в Telegram-канале.
Если взрослые уже направили ребенка в школу или привели в детский сад, то педагоги встретят его и сопроводят в безопасное место, отмечается в сообщении.
Уважаемые родители! В связи с сохранением угрозы применения БПЛА на территории Краснодара рекомендуется оставить детей дома в безопасном месте, не отпускать в школу и не приводить в детский садговорится в публикации
Городские власти также предупредили, что до отмены угрозы БПЛА занятия проводиться не будут.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Краснодаре из-за атаки беспилотников звучали сирены.