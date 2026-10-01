Москва1 октВести.В Краснодаре днем 1 октября включили сирены, звучит сигнал "Внимание всем". В настоящее время расчеты ПВО отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в мессенджере MAX.
Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" - идет отражение атаки БПЛАнаписал Евгений Наумов
Горожанам и гостям Краснодара следует сохранять спокойствие и пройти в безопасное место.
Дома нужно укрыться в помещении без окон - ванной, туалете, коридоре или кладовой, не выходить на улицу, не пользоваться лифтом и держаться подальше от окон и дверей.
На улице рекомендуется спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, паркинг или подземный переход, не прятаться у стен домов, в автомобилях и на остановках.
При виде дрона нужно позвонить по номеру 112. Публиковать в соцсетях кадры беспилотника, места его падения или работы ПВО запрещено - за это грозит ответственность.
Глава города призвал граждан дождаться отмены сигнала опасности, а также следить за официальными источниками.