Жителям Краснодара рекомендовали не вести детей в школы и детсады Власти Краснодара рекомендовали оставить детей дома из-за угрозы БПЛА

Москва6 ноя Вести.Жителям Краснодара рекомендовали не отводить детей в детские сады и школы в пятницу, 6 ноября, из-за сохраняющейся опасности атаки БПЛА. Об этом сообщила замглавы города Анна Леонова.

Режим беспилотной опасности объявили в Краснодаре в 03.00 мск. Сейчас в регионе также действует ракетная опасность.

В связи с сохранением опасности атаки БПЛА рекомендуется оставить детей дома и не отводить в социальные учреждения сказано в сообщении

Она добавила, что если ребенка все же приведут в школу или детсад, то его примут и отведут в укрытие по алгоритму. До отмены угрозы занятий в школах не будет.