Юный житель Краснодара задержан после того, как запустил фейерверк во дворе ЖК

Молодой человек, запустивший фейерверк во дворе ЖК, задержан в Краснодаре Юный житель Краснодара задержан после того, как запустил фейерверк во дворе ЖК

Москва21 ноя Вести.Житель Краснодара 18 дет задержан по обвинению в мелком хулиганстве. Молодой человек запускал фейерверк во дворе жилого комплекса в микрорайоне Гидростроителей, сообщила пресс-служба УМВД России по городу в мессенджере МАХ.

Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции (микрорайон Гидростроителей) Управления МВД России по городу Краснодару задержан 18‑летний местный житель, который в ночное время запустил салюты во дворе жилого комплекса на улице имени Снесарева написали в пресс-службе

В отношении молодого человека составили протокол, ему грозит до 15 суток ареста. Юноша принес извинения горожанам за необдуманный поступок.

Остальные участники инцидента оказались несовершеннолетними. Их поставят на профилактический учет в полиции.