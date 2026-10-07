Полиция устанавливает участников конфликта со стрельбой в Краснодаре

Изъяты 5 патронов: полиция разбирается в конфликте со стрельбой в Краснодаре Полиция устанавливает участников конфликта со стрельбой в Краснодаре

Москва7 окт Вести.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой на проезжей части в Краснодаре, личности участников потасовки устанавливаются. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел ночью 7 октября, в среду, на дороге на улице Домбайской. По словам очевидцев, в конфликте принимали участие около 10 человек.

Проводится доследственная проверка. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты 2 стреляные гильзы и 5 патронов от травматического пистолета говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что к правоохранителям с заявлением никто не обращался, информации о пострадавших нет.