Москва1 октВести.Сотрудники полиции города Сочи проводят проверку в связи с поступившей информацией о конфликте на улице Красноармейской, где неизвестный напал на девушку с ножом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в мессенджере МАХ.
Сегодня в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило обращение конфликте о на улице Красноармейской… Предварительно установлено, что факт причинения телесных повреждений девушке с помощь ножа не подтвердилсянаписали в пресс-службе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.