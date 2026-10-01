Полиция Сочи проверяет информацию о нападении неизвестного с ножом на девушку

Сочинская полиция проверяет информацию о нападении на девушку с ножом Полиция Сочи проверяет информацию о нападении неизвестного с ножом на девушку

Москва1 окт Вести.Сотрудники полиции города Сочи проводят проверку в связи с поступившей информацией о конфликте на улице Красноармейской, где неизвестный напал на девушку с ножом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в мессенджере МАХ.

Сегодня в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило обращение конфликте о на улице Красноармейской… Предварительно установлено, что факт причинения телесных повреждений девушке с помощь ножа не подтвердился написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.